На президентских выборах победила бы Тимошенко (опрос)

В случае, если бы сегодня в Украине проводились президентские выборы, победила бы лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина.

В частности по данным опроса, за Юлию ТИМОШЕНКО проголосовали бы – 21,22%; Виктора ЯНУКОВИЧА – 20,52%; Виктора ЮЩЕНКО – 8,34%; Александра МОРОЗА – 3,20%; Петра СИМОНЕНКО – 4,74%; Наталию ВИТРЕНКО – 3,49%; Владимира ЛИТВИНА – 2,50%; Юрия ЛУЦЕНКО – 1,90%; другого кандидата – 1,40%; голосовали бы против всех – 7,89%; «не голосовали бы» – 10,58%; «трудно сказать» – 14,28%.

В то же время, в случае проведения выборов в парламент, за Партию регионов готовы проголосовать 22,58%; БЮТ – 20,43%; блок «Наша Украина» - 7,79%; КПУ – 4,80%; СПУ – 3,50%; Блок Н.Витренко – 3,65%; Блок В.Литвина – 2,45%; Блок «Пора»-ПРП – 1,00%; партию «Вече» - 1,05%; за другую партию, блок – 0,75%; «не голосовали» бы – 9,54%; «голосовали бы против всех» – 9,44%; «трудно сказать» – 13,04%.

Как отметил в комментарии УНИАН директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, для экспертов института самый высокий рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО также стал неожиданностью. В то же время, он считает, что рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО является «ситуативным», поскольку население напугано новыми тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, этому способствовали сложности с принятием бюджета, на фоне того, что в это время наибольшую политическую активность проявляла сама Ю.ТИМОШЕНКО.

«Оппозиционные настроения населения сформировались в некоторые симпатии к Ю.ТИМОШЕНКО, но этот ситуативный момент может быть очень быстро переломлен на фоне активизации других политиков после новогодних праздников», - убежден К.БОНДАРЕНКО.

В то же время, он отметил, что наблюдается тенденция падения рейтинга Партии регионов. По словам эксперта, это связано с тем, что Партия регионов стала партией власти и, таким образом, разделяет ответственность за повышение тарифов ЖКУ.

Опрос проводился с 14 декабря по 28 декабря 2006 года в 14 регионах Украины. Всего по маршрутной выборке с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины было опрошено 2012 респондентов, которые представляют взрослое население Украины, в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Общее количество точек опроса – 89 (53 города и 36 сел). Ошибка репрезентативности исследования не превышает +/- 2,4%.

Работа по обработке данных продолжается. Окончательные результаты опроса будут обнародованы после новогодних праздников, в том числе на официальном сайте института Горшенина www.kipu.com.ua.