Депутаты Черновецкого называют бюджет столицы ”непревзойденным”

Депутаты фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевском городском совете приветствуют принятие бюджета столицы на 2007 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Так, депутат Сергей БЕРЕЗЕНКО поздравил киевлян с принятием бюджета и заявил, что бюджет Киева на 2007 год является социально ориентированным и «по структуре расходов на социальную сферу является непревзойденным». В то же время он отметил, что «парадоксально, что оппозиционеры, которые больше всего в борьбе отстаивали идеи социального бюджета, не проголосовали за него». «Фракция БЮТ дала «0» голосов. «Наша Украина», имея 14 депутатов, дала 2 голоса «за», а Блок Кличко - 1 голос. И это голос самого Виталия КЛИЧКО», - подчеркнул С.БЕРЕЗЕНКО.

По его мнению, главным аргументом оппозиции было желание «пропихнуть как можно больше собственных программ, лоббировать свои собственные интересы в бюджете. А то, что основная масса средств была предложена в поддержку киевлян, не было для них аргументом».

С.БЕРЕЗЕНКО также добавил, что он не хотел бы отождествлять фракции в парламенте с аналогичными им в Киевсовете. «Проблема в Киевсовете, - отметил депутат, - заключается в том, что во фракции БЮТ и «Наша Украина» входят те люди, которые представляют исключительно свои бизнес-интересы. Это не политика. Это, скорее, решение конкретных вопросов».

В свою очередь депутат Киевсовета Максим САВРАСОВ добавил, что некоторые депутаты от оппозиции не владеют вопросами, которые содержатся в повестке дня заседания сессии. «Когда начинаешь объяснять им принцип формирования тарифов, для них это оказывается сюрпризом. Тогда они говорят: «Простите, но у нас такая партийная линия». К сожалению, их линия очень далека от реальных цифр», - отметил депутат.

По его словам, оппозиционеры увидели, что бюджет экономически обоснованный, однако продолжают его критиковать, потому что «уже запущена машина критики».