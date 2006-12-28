Соратник Януковича заявляет, что Ющенко - молодец

Заместитель руководителя фракции Партии регионов Украины Михаил ЧЕЧЕТОВ считает правильным наложение вето Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО на Закон «О перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году».

Об этом М.ЧЕЧЕТОВ сказал в интервью агентству УНИАН .

По его словам, когда Верховной Радой Украины принимался данный закон, то Фонд государственного имущества Украины заверял, что готов продавать объекты вместе с землей, а теперь выяснилось, это не так. Он отметил, что на сегодняшний день нет соответствующей законодательной базы для того, чтобы объекты продавать вместе с землей. М.ЧЕЧЕТОВ считает, что в такой ситуации это привело бы к блокированию всей приватизации в 2007 году. “Фонд госимущества щеки надувал, Валентина Петровна (речь идет о председателе ФГИУ Валентине СЕМЕНЮК - УНИАН) щеки надувала, что с землей будут продавать, а выяснилось, что они не готовы", - отметил М.ЧЕЧЕТОВ. Он добавил, что законом предусмотрен механизм продажи пакетов акций вместе с земельными участками и это привело бы “к блокированию всей приватизации”.

М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, подписав Закон “О Государственном бюджете Украины на 2007 год”, тем самым взял и на себя ответственность за его выполнение. Он напомнил, что данным законом предусмотрено поступление от приватизации в будущем году в размере около 10 миллиардов гривен. “Чем бы, в случае заблокированной приватизации, эти недопоступления в бюджет были компенсированы?” – спросил он.

“Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поступил как государственный человек и мы полностью поддерживаем его. Молодец", - подчеркнул М.ЧЕЧЕТОВ.

Он отметил, что при принятии данного закона ФГИУ “ввел в заблуждение и правительство и Верховную Раду Украины”. Он считает, что “люди должны думать о чем говорят”. В то же время М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что ни о каких оргвыводах относительно руководства ФГИУ речь не идет. По его словам, это “нормальная критика, а не ошибается тот, кто ничего не делает”. Он напомнил, что в 2006 году ФГИУ не выполнил предусмотренных бюджетом поступлений от приватизации “и теперь фонду и Новый год не нужно праздновать, пускай работают”.

М.ЧЕЧЕТОВ сказал, что парламент не будет преодолевать вето Президента Украины на данный закон, а приватизацию можно проводить и без данного закона.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО возвратил в Верховную Раду Украины Закон «О перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году».

Глава государства считает, что некоторые нормы документа не отвечают Конституции Украины и Закону Украины «О приватизации государственного имущества».

Справка УНИАН. Верховная Рада 6 декабря приняла Закон “О перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году”. Законом предусмотрена, в частности, приватизация пакетов акций ОАО «Укртелеком» и ОАО «Одесский припортовый завод», а также приватизация пакетов акций 12-ти облэнерго. Кроме того, предлагается приватизировать почти 75% акций ОАО «Росава», 98% - ОАО «Макеевский коксохимический завод», 96,67% - ОАО «Никопольский южнотрубный завод», 76% - ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз». Данным законом также предусмотрено, что продажа пакетов акций, принадлежащих государству, осуществляется государственными органами приватизации с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона в соответствии с законодательством. При условии, если государству принадлежит больше 25% уставного фонда открытых акционерных обществ и земельных участков указанных хозяйственных обществ, начальная стоимость таких пакетов акций определяется по результатам независимой оценки. Стоимость указанных пакетов акций определяется с учетом стоимости этих земельных участков, право собственности на которые получает покупатель пакета акций после оформления соответствующих правоустанавливающих документов.