Соратник Януковича заявляет, что Ющенко - молодец
Семенюк он советует на Новый год работать
Заместитель руководителя фракции Партии регионов Украины Михаил ЧЕЧЕТОВ считает правильным наложение вето Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО на Закон «О перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году».
Об этом М.ЧЕЧЕТОВ сказал в интервью агентству УНИАН .
По его словам, когда Верховной Радой Украины принимался данный закон, то Фонд государственного имущества Украины заверял, что готов продавать объекты вместе с землей, а теперь выяснилось, это не так. Он отметил, что на сегодняшний день нет соответствующей законодательной базы для того, чтобы объекты продавать вместе с землей. М.ЧЕЧЕТОВ считает, что в такой ситуации это привело бы к блокированию всей приватизации в 2007 году. “Фонд госимущества щеки надувал, Валентина Петровна (речь идет о председателе ФГИУ Валентине СЕМЕНЮК - УНИАН) щеки надувала, что с землей будут продавать, а выяснилось, что они не готовы", - отметил М.ЧЕЧЕТОВ. Он добавил, что законом предусмотрен механизм продажи пакетов акций вместе с земельными участками и это привело бы “к блокированию всей приватизации”.
М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, подписав Закон “О Государственном бюджете Украины на 2007 год”, тем самым взял и на себя ответственность за его выполнение. Он напомнил, что данным законом предусмотрено поступление от приватизации в будущем году в размере около 10 миллиардов гривен. “Чем бы, в случае заблокированной приватизации, эти недопоступления в бюджет были компенсированы?” – спросил он.
“Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поступил как государственный человек и мы полностью поддерживаем его. Молодец", - подчеркнул М.ЧЕЧЕТОВ.
Он отметил, что при принятии данного закона ФГИУ “ввел в заблуждение и правительство и Верховную Раду Украины”. Он считает, что “люди должны думать о чем говорят”. В то же время М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что ни о каких оргвыводах относительно руководства ФГИУ речь не идет. По его словам, это “нормальная критика, а не ошибается тот, кто ничего не делает”. Он напомнил, что в 2006 году ФГИУ не выполнил предусмотренных бюджетом поступлений от приватизации “и теперь фонду и Новый год не нужно праздновать, пускай работают”.
М.ЧЕЧЕТОВ сказал, что парламент не будет преодолевать вето Президента Украины на данный закон, а приватизацию можно проводить и без данного закона.
Как сообщал УНИАН, 28 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО возвратил в Верховную Раду Украины Закон «О перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году».
Глава государства считает, что некоторые нормы документа не отвечают Конституции Украины и Закону Украины «О приватизации государственного имущества».
Справка УНИАН. Верховная Рада 6 декабря приняла Закон “О перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году”. Законом предусмотрена, в частности, приватизация пакетов акций ОАО «Укртелеком» и ОАО «Одесский припортовый завод», а также приватизация пакетов акций 12-ти облэнерго. Кроме того, предлагается приватизировать почти 75% акций ОАО «Росава», 98% - ОАО «Макеевский коксохимический завод», 96,67% - ОАО «Никопольский южнотрубный завод», 76% - ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз». Данным законом также предусмотрено, что продажа пакетов акций, принадлежащих государству, осуществляется государственными органами приватизации с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона в соответствии с законодательством. При условии, если государству принадлежит больше 25% уставного фонда открытых акционерных обществ и земельных участков указанных хозяйственных обществ, начальная стоимость таких пакетов акций определяется по результатам независимой оценки. Стоимость указанных пакетов акций определяется с учетом стоимости этих земельных участков, право собственности на которые получает покупатель пакета акций после оформления соответствующих правоустанавливающих документов.