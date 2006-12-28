Янукович обманул село?

Сельхозпроизводителям в Украине по итогам этого года не выплачены дотации за выпуск агропродукции и не компенсированы проценты по кредитам в сумме 700 млн. грн. Об этом УНИАН сообщил компетентный источник в Кабинете Министров.

Как известно, законодательством Украины о государственной поддержке сельхозпроизводителей предусмотрены дотации агропроизводителям за сданную животноводческую продукцию, продукцию растениеводства, также государство, согласно законодательству, компенсирует выплату сельхозпроизводителям процентов по банковским кредитам, для чего соответствующие суммы закладываются в государственном бюджете на текущий год. Эти выплаты обычно производятся в конце года, поэтому, говорит источник агентства, сельхозпроизводители, несмотря на длительную задержку с перечислением средств, надеялись на исправление ситуации в последние дни декабря. Однако этого не произошло, Министерством финансов не были перечислены соответствующие суммы, и сельхозпроизводители, обратившиеся в Министерство аграрной политики, получили ответ, что в этом году дотации выплачены не будут. Надеяться на это, по словам чиновников МинАП, можно в следующем году, однако они дают понять, что это будут уже дотации из бюджета следующего года, соответственно, возникнут проблемы с выплатами за 2007 год.

В ассоциации «Союз птицеводов Украины» УНИАН подтвердили невыплату средств сельхозпроизводителям, хотя сумма невыплат, по данным ассоциации, отличается от вышеупомянутых цифр. Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель совета директоров ассоциации Александр БАКУМЕНКО, задолженность государства перед производителями свинины, крупного рогатого скота и птицеводческим комплексам за часть сентября и весь четвертый квартал текущего года составляет около 300 млн. грн. При этом, по его словам, невыплата средств объясняется «невыдачей денег Минфином». По словам А.БАКУМЕНКО, дотации не получили как мелкие и средние, так и крупные производители. Он выразил надежду, что задолженность будет погашена в 2007 году. При этом А.БАКУМЕНКО отметил, что невыплата дотаций негативно скажется на отечественных товаропроизводителях.

Генеральный директор украинской корпорации «Тваринпром» Сергей ГНАТЮК подтвердил УНИАН, что государство выплатило дотации производителям лишь до сентября, при этом в сентябре задолженность была погашена частично, а в четвертом квартале выплаты не осуществлялись вообще. По словам С.ГНАТЮКА, невыплату объясняют отсутствием средств.

Невыплату дотаций подтверждают также сельхозпрозводители из нескольких областей Украины, опрошенные УНИАН. Один из руководителей крупного комплекса по выпуску мясной продукции, оценил последствия невыплаты дотаций как «катастрофические». По его словам, с открытием украинского рынка животноводческой продукции для зарубежных животноводов и повышением цен в зерновой группе, украинским производителям свинины и других видов мясной продукции, стало крайне сложно выдерживать конкуренцию. Невыплата же дотаций (в частности, предприятие, которым руководит собеседник агентства, не получило более 3 миллионов гривен дотации), «просто подкосит предприятие и поставит вопрос о его дальнейшем существовании».

Опрошенные УНИАН аграрные эксперты также отмечают, что при выплате дотаций производителям мясной продукции «есть серьезнейшие проблемы». При этом, по мнению аналитиков, отмечаются коррупционные схемы распределения средств.

УНИАН обратилось в Министерство финансов с просьбой прокомментировать данную ситуацию и предоставить информацию о суммах, выделенных на компенсацию аграриям, однако пока не получило информации по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете Украины на 2006 год предусмотрено 1 млрд. 993 млн. грн. на дотации растениеводам и животноводам. 27 декабря премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции заявил, что его правительство, начав работать с большим кассовым разрывом в бюджетной сфере (по его словам, эта сумма составила не менее 7 миллиардов гривен), тем не менее, закончило год без бюджетного дефицита.

Вместе с тем, проблему с выплатой госдотаций аграриям в 2006 году сегодня на пресс-конференции подтвердила глава Киевской областной госадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО. «Действительно, в этом году правительство чрезвычайно плохо сработало по поддержке сельхозпроизводителей», - заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО. По ее словам, задолженность по выплате дотаций - проблема не только Киевской области, это – общеукраинская проблема. Сельхозпроизводители практически не получили возмещение по кредитным ставкам, по лизингу техники, а также средств на развитие растениеводства и животноводства.