Украина и Беларусь вели переговоры о цене на транзит российского газа

Украина и Беларусь вели переговоры по согласованию тарифной политики на транспортировку российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ на брифинге для прессы.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, ведутся ли сегодня переговоры с Россией об увеличении объемов транспортировки газа через территорию Украины, А.ЧАЛЫЙ отметил, что ему не известно о новых предложениях со стороны России в связи с ситуацией, сложившейся с повышением цен на газ для Беларуси.

В то же время он утвердительно ответил на вопрос о наличии переговоров с Беларусью о согласовании тарифной политики.

По его словам, такие переговоры имели место и были очень активными во время саммита СНГ в Минске 28 ноября. В частности, во время встречи президентов Украины и Беларуси.

Он отметил, что затем по дипломатическим каналам эти консультации поддерживались.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Виталий ГАЙДУК отметил, что Украина не имеет возможности делиться с Беларусью газом, но в то же время есть техническая возможность перераспределить электроэнергию.

«Но я не думаю, что это решит проблему газа», - сказал он.

В то же время заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК сказал, что вопрос заключается в другом – в энергетической безопасности Европы, точнее ее отсутствии.

«Я хотел бы вам сделать исторический экскурс в начало нынешнего года – шоу по отключению газа (в Украине – УНИАН). До того момента, пока на газовом рынке в мире не будет понятных и четких правил ценообразования на поставки газа, энергетическая хартия из категории декларативной в категорию общеобязательной не перейдет. И мы будем думать, каким образом должна быть построена общая энергетическая политика Европы», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря российская компания «Газпром» и Беларусь не договорились об объемах и цене поставок российского газа в 2007 году. Срок действия контракта на поставки в Беларусь российского газа заканчивается 31 декабря 2006 года.

Беларусь в 2006 году покупает у России природный газ по 47 долларов за тысячу кубометров российского газа. Это существенно ниже средней экспортной цены, по которой российский монополист поставляет газ зарубежным клиентам.

Ранее заявлялось, что, начиная с 1 января 2007 года, «Газпром» намерен продавать Беларуси газ по цене 200 долларов за тысячу кубометров. Беларусь является важной транзитной страной для транспортировки голубого топлива из России в Западную Европу.