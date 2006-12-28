Ющенко уволил заместителя главы СБУ

Чистки продолжаются

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Николая КУРКИНА от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины. Документ от 28 декабря обнародован на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, Н.КУРКИН был назначен заместителем председателя СБУ 21 ноября 2005 года. До этого он занимал должность начальника Управления СБУ в Днепропетровской области.

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