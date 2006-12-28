ЦИК примет решение по референдумам о НАТО и ЕЭП

Завтра, 29 декабря, в 10.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, заседание состоится в пресс-центре ЦИК (площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж).

Заседание будет посвящено рассмотрению материалов инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросам: „Согласны ли Вы с тем, чтобы Украина стала членом Организации Североатлантического договора (НАТО)?”, „Поддерживаете ли Вы участие Украины в Едином экономическом пространстве (ЕЭП) вместе с Российской Федерацией, Республикой Казахстан и Республикой Беларусь, в соответствии с Соглашением о формировании Единого экономического пространства, подписанным 19 сентября 2003 года?”.

Аккредитация на мероприятие будет проводиться до 18.30 28 сентября по телефонам: 256-81-72, 256-82-80, 286-80-71.