Ющенко отдал СНБО контроль над экспортом оружия
Указ Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом ликвидировал Комитет по политике военно-технического сотрудничества и экспортному контролю.
Документ размещен на официальном сайте главы государства.
В частности, Указом утверждается решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 2006 года «О Комитете по политике военно-технического сотрудничества и экспортному контролю при Президенте Украины»
Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины в своем решении констатировал, что международное военно-техническое сотрудничество и государственный экспортный контроль остаются важными составляющими внешней и оборонной политики Украины. Поэтому СНБО считает необходимым принять дополнительные меры по повышению эффективности реализации государственной политики в сфере международного военно-технического сотрудничества и государственного экспортного контроля.
В связи с этим признается целесообразным ликвидировать Комитет по политике военно-технического сотрудничества и экспортному контролю при Президенте Украины;
Вместо этого образуется Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортному контролю в качестве рабочего органа при Совете национальной безопасности и обороны Украины.