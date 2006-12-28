Ющенко чистит СБУ в регионах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществил кадровые изменения в нескольких региональных управлениях Службы безопасности Украины.

В частности, своим Указом от 28 декабря, обнародованном на официальном сайте Президента, глава государства освободил от должности начальника Управления СБУ в Киеве Анатолия ПАВЛЕНКО. При этом, Президент назначил на эту должность Василия ГРИЦАКА, предварительно освободив его от должности начальника Управления Службы безопасности в Киевской области. В соответствии с Указом главы государства, возглавит Управление СБУ в Киевской области Александр ДЖУМА.

Кроме того, соответствующими Указами было изменено руководство Управления СБУ во Львовской области. В частности, от должности начальника был освобожден Владимир ХИМЕЙ и вместо него назначен Сергей РАТИЕВ.

Кадровые изменения также произошли в Управлении СБУ в Автономной Республике Крым. В частности, Президент своим Указом освободил от должности начальника Главного управления СБУ в АРК Виктора КОЖЕЛЯНКО и назначил на эту должность Владимира ПШЕНИЧНОГО.

Кроме того, Президент своим Указом освободил от должности начальника Управления СБУ в Черновицкой области Степана КАЧУРА. Другим Указом глава государства назначил на должность начальника Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области Юрия КРАПИВИНА.