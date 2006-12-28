Табачник обучит школьников истории регионов

Вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК предлагает ввести в школах углубленное изучение истории регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Д.ТАБАЧНИКА, об этом он заявил на встрече с активом регионального землячества Украины.

В своем вступительном слове Д.ТАБАЧНИК высоко оценил работу руководителей областного землячества, большинство из которых посвятило этому делу значительную часть жизни.

„Когда речь идет об укреплении авторитета государства и утверждения Украины как суверенного государства, определении четких ориентиров на будущее, такие уважаемые общественные объединения, как региональное землячество, должны активно влиять на улучшение общественно-политических процессов в своем регионе и работать на повышение имиджа Украины в целом”, – сказал вице-премьер-министр.

Д.ТАБАЧНИК отметил, что рост Украины как конкурентоспособного государства невозможен без использования научно-технического потенциала каждого региона. В то же время, он подчеркнул, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА возвращается к работе с регионами, которая была начата еще в 2003-2004рр. „Первым шагом было создание Совета регионального развития, который лично возглавил премьер-министр Украины. В состав Совета также вошли вице-премьер-министры, министры, представители органов местного самоуправления, председатели советов городов”, – отметил он.

Также Д.ТАБАЧНИК проинформировал, что на последнем заседании Кабинета министров В.ЯНУКОВИЧ отметил, что среди самых главных задач правительства - поддержка объединительных процессов в государстве, а одним из основных направлений продолжения политической реформы должно стать расширение полномочий органов местного самоуправления.

Кроме того, вице-премьер-министр отметил, что региональное землячество должно активно содействовать реализации самой главной политической задачи правительства - объединению Украины.

В свою очередь, руководители землячества выступили с рядом предложений относительно своего виденья активизации работы возглавляемых ими общин. В частности, координатор Совета Землячества регионов Украины Иван САХАНЬ выступил с инициативой учреждения политики народной дипломатии. „Цель такого проекта – снятие искусственных идеологических наслоений, имевших место в последнее время, и поиск того, что могло бы объединить государство”, – отметил он.

По его мнению, уместно было бы также начать такие проекты которые бы служили обмену опытом между регионами как в культурной, так и в социально-экономической сферах.

Со своей стороны, вице-премьер-министр выступил с предложением более глубокого изучения истории регионов. „В Европе большой объем времени в учебных программах занимает изучение локальной истории. И это не какая-то прихоть или дань моде. Мы могли бы инициировать совместно с Министерством образования и науки внесение в школьные програмы изучение истории регионов Украины”, – отметил Д.ТАБАЧНИК.

Кроме того, вице-премьер-министр выступил с предложением включить в учебные планы средней и высшей школы экскурсии по памятным местам Украины. „Наше государство богато уникальными памятными местами, посетить которые было бы полезно каждому молодому человеку. Это, безусловно, и Шевченковские места, и исторические архитектурные ансамбли, первые христианские церкви, или же один из самых древних городов на территории Украины – Херсонес Таврический. Таких мест много, и они не несут какой-то политизации, однако прививают молодому поколению уважение к истории своей земли, ее культурному наследию”, – подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.