Ющенко из-за сложных погодных условий не долетел до Ужгорода

Только что на Львовском аэродроме осуществил посадку самолет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который следовал из Киева в Ужгород.

Как сообщил УНИАН генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА, «вынужденная посадка осуществлена во Львове как на запасном аэродроме по ходу следования самолета в Закарпатскую область”.

По его словам, это связано со сложными метеорологическими условиями.

“Дальше Президент отправится из Львова в Ужгород на автомобиле», - добавил А.ЗАГРЕВА.

При этом он также отметил, что речь не идет об аварийной посадке самолета.