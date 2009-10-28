Ющенко из-за сложных погодных условий не долетел до Ужгорода
14:41, 28 октября 2009Политика
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Из Львова Президент поедет на автомобиле
Только что на Львовском аэродроме осуществил посадку самолет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который следовал из Киева в Ужгород.
Как сообщил УНИАН генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА, «вынужденная посадка осуществлена во Львове как на запасном аэродроме по ходу следования самолета в Закарпатскую область”.
По его словам, это связано со сложными метеорологическими условиями.
“Дальше Президент отправится из Львова в Ужгород на автомобиле», - добавил А.ЗАГРЕВА.
При этом он также отметил, что речь не идет об аварийной посадке самолета.
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