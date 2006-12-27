Омельченко знает, кто может остановить Черновецкого

Экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО убежден, что остановить незаконную деятельность столичной власти может не референдум, а высшее руководство государства.

Об этом А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос об отношении к идее проведения референдума относительно недоверия городской власти и эффективности референдума.

Референдум, по его словам, является “фактором общественного волеизъявления мнения людей” и не несет юридических последствий. По мнению А.ОМЕЛЬЧЕНКО, референдумы проводятся, если есть какая-то неопределенность на государственном уровне, например, об отношении общества Украины к вступлению в НАТО или по языковому вопросу.

“А проводить референдум пригодности или непригодности политического или общественного руководителя или деятеля, я думаю, что этот референдум можно сделать за неделю при желании, честности и объективности социологов”, - сказал экс-мэр, имея в виду одновременное проведение в Киеве исследований рядом известных социологических центров.

“И дать пример и Секреатриату Президента, и аппарату Кабинета Министров, и аппарату ВР, что киевляне социально, политически зрелые. Только киевляне могут дать пример для верхних эшелонов власти, для нынешней власти жить и вести себя социально в правовом поле”, - отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО, добавив, что “есть закон, по которому можно отзывать и депутата городского совета, и председателя. Есть законы, они выписаны, и по ним нужно действовать”.

Бывший городской председатель Киева сообщил, что на протяжении последнего месяца встречался со многими высокопоставленными должностными лицами Украины по поводу ситуации в столице – невыполнение городской властью судебных решений (суд приостановил действие новых коммунальных тарифов – УНИАН), незаконных, по словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, эмиссий на коммунальных предприятиях “Киевэнергохолдинг”, “Киевхлеб”, ситуации с банком “Хрещатик” с целью направить денежные потоки в “карманы власти, руководителей и их приближенных”, массовой раздачи киевской земли и тому подобное.

“Земли розданы, по неточным данным, более чем на 12 млрд. грн. Подобного ничего не знала киевская земля многострадальная после Великой Отечественной войны, со времен восстановления Киева из пепла и руин, за все послевоенные годы”, - отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщил экс-мэр, он направил материалы по этим действиям городской власти в прокуратуру города, СБУ, Министерство внутренних дел, Национальный банк Украины. “Знают правду и не реагируют”, - добавил он.

В то же время, встретиться по этим вопросам с Президентом и премьер-министром Украины, сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО, он “не смог, и не по своей вине”.

“Я имею право сомневаться, что не знает об этом Президент Украины Виктор Андреевич, что не знает об этом премьер Виктор Федорович. Знают, потому что я встречался с высшими чиновниками, их окружением и всем направил соответствующие материалы. Я ожидал, что Секретариат Президента среагирует на преступную киевскую власть, потому что имеет на это полное право, основания и законность вмешаться. И, в конце концов, обязан Президент Украины, в конце концов обязан премьер-министр вмешаться и сказать слово в защиту киевлян, в защиту столицы”, - отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.