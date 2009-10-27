Работодатели просят Ющенко ветировать повышение соцстандартов

Совместный представительский орган объединения организации работодателей обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой ветировать закон о повышении социальных стандартов.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил исполняющий обязанности президента Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав БЫКОВЕЦ.

Кроме того, работодатели обратились к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой «не принимать в последующем популистских законодательных актов, которые угрожают национальной экономике», а также не принимать законов в социально-экономической сфере с нарушением процедуры социального диалога. Кроме того, работодатели требуют от главы парламента срочно вынести на рассмотрение Верховной Рады пакет законопроектов, направленных на системное усовершенствование экономической, налоговой и регуляторной политики.

В.БЫКОВЕЦ отметил, что для предприятий остается непонятной идея повышения минимальных заработных плат в условиях падения производства. «Такой социальный популизм приведет к банкротству предприятий, к росту безработицы, и особенно это может ударить по малому и среднему бизнесу», - сказал он.

В.БЫКОВЕЦ отметил, что в первом полугодии 2009 г. убытки предприятий составили более 6 млрд. грн.

Кроме того, как сказала исполнительный директор Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна ЗАМОРОКО, принятие решения о повышении социальных стандартов накануне отопительного сезона, когда предприятиям необходимы дополнительные оборотные средства, - это антиэкономический шаг. По ее словам, в случае повышения соцстандартов цены на продукцию увеличатся от 7% до 20%.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 октября приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

«За» проголосовали 254 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе за данный законопроект фракция БЮТ и частично фракция «Наша Украина – Народная самооборона».

При этом депутаты не поддержали ни одной поправки к данному законопроекту и приняли его в целом в редакции первого чтения.

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата: с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы: с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.