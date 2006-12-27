Кого украинцы назвали политиком 2006 года (соцопрос)

Большинство граждан Украины политиком 2006 года считают премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, обнародованные сегодня во время пресс-конференции директором социологической службы Центра Андреем БЫЧЕНКО.

В частности, согласно исследованиям, 26% респондентов политиком этого года назвали В.ЯНУКОВИЧА; 19,2% - лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО и 8,6% - Президента Виктора ЮЩЕНКО. В то же время 5,9% респондентов считают, что политиком 2006 года является председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, 2,9% - экс-руководитель МВД Юрий ЛУЦЕНКО, 1,3% - экс-председатель ВР Владимир ЛИТВИН и 1,2% - лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Затруднились ответить на этот вопрос 13,1% опрошенных, а 9,7% вообще считают, что такого политика нет.

Исследования проводились с 15 по 21 декабря этого года во всех областях Украины. В частности, были опрошены 2 тысячи 1 респондент в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.