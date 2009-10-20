Богословская предлагает не выбирать «лучшего из худших»
"Украина исчерпала постсоветский ресурс"
Народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ намерена на текущей неделе выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента Украины. «Все необходимые документы будут поданы в ЦИК до 23 октября», - заявила И.БОГОСЛОВСКАЯ в комментарии , переданном УНИАН.
Депутат отмечает, что «впервые за 90 дней до президентских выборов более половины украинцев не хотят голосовать за тех, кто был при власти. А это значит, что выборы Президента 2010 станут выборами между старым и новым. Именно поэтому я иду в Президенты, чтобы защитить людей от проворовавшейся власти, а страну – от внешнего поглощения. Я также, как и вы, не верю, что кто-либо из представителей старой власти способен решить эти задачи».
По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, «во время кризиса стало понятно, что те, кто находится при власти последние 5-10 лет, не способны изменить ситуацию к лучшему. Украина нуждается в новых лицах. Вместо этого нам предлагают сделать выбор «лучшего из худших».
И.БОГОСЛОВСКАЯ уверена, что Украина сможет развиваться только в том случае, если Президентом будет избран человек, способный защитить народ от воровства власти, а страну – от внешнего управления. «Украина исчерпала весь постсоветский ресурс. И если еще 5 лет, или, не дай Бог, 10 лет страной будет руководить кто-то из творцов нынешней системы беззакония, коррупции и торговли властью, мы бесповоротно станем нищей страной третьего мира», — считает депутат.
И.БОГОСЛОВСКАЯ отмечает, что она готова в равной борьбе с другими кандидатами на пост Президента доказать свой профессионализм и соответствие всем необходимым для главы государства качествам. «С 2002 года я последовательно борюсь за приход новых политиков и реализацию новых идей. Мною и моей командой был предложен «План развития страны» - стратегия развития Украины на ближайшие 20 лет. За мной не стоят кланы, я никогда не распоряжалась бюджетными средствами, но у меня большой опыт общественного деятеля, политика, юриста и антикризисного менеджера. И, наконец, самое главное - у меня есть воля, характер и огромное желание навести порядок в нашей стране», - говорит она.
Как сообщал УНИАН, 25 мая с. г. И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила о своем выходе из Партии регионов и намерении победить на президентских выборах 2010 года в Украине. «Обществу и государству необходимо вернуть веру в себя, в собственные силы, в способность Украины самостоятельно выбирать свой путь и свою судьбу. Я убеждена: такие задачи может решить только действительно новый Президент Украины. Он придет к победе под национальным флагом Украины, а не под «цветным» партийным флагом», – отмечается в обращении народного депутата от 25 мая.