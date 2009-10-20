Богословская предлагает не выбирать «лучшего из худших»

Народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ намерена на текущей неделе выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента Украины. «Все необходимые документы будут поданы в ЦИК до 23 октября», - заявила И.БОГОСЛОВСКАЯ в комментарии , переданном УНИАН.

Депутат отмечает, что «впервые за 90 дней до президентских выборов более половины украинцев не хотят голосовать за тех, кто был при власти. А это значит, что выборы Президента 2010 станут выборами между старым и новым. Именно поэтому я иду в Президенты, чтобы защитить людей от проворовавшейся власти, а страну – от внешнего поглощения. Я также, как и вы, не верю, что кто-либо из представителей старой власти способен решить эти задачи».

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, «во время кризиса стало понятно, что те, кто находится при власти последние 5-10 лет, не способны изменить ситуацию к лучшему. Украина нуждается в новых лицах. Вместо этого нам предлагают сделать выбор «лучшего из худших».

И.БОГОСЛОВСКАЯ уверена, что Украина сможет развиваться только в том случае, если Президентом будет избран человек, способный защитить народ от воровства власти, а страну – от внешнего управления. «Украина исчерпала весь постсоветский ресурс. И если еще 5 лет, или, не дай Бог, 10 лет страной будет руководить кто-то из творцов нынешней системы беззакония, коррупции и торговли властью, мы бесповоротно станем нищей страной третьего мира», — считает депутат.

И.БОГОСЛОВСКАЯ отмечает, что она готова в равной борьбе с другими кандидатами на пост Президента доказать свой профессионализм и соответствие всем необходимым для главы государства качествам. «С 2002 года я последовательно борюсь за приход новых политиков и реализацию новых идей. Мною и моей командой был предложен «План развития страны» - стратегия развития Украины на ближайшие 20 лет. За мной не стоят кланы, я никогда не распоряжалась бюджетными средствами, но у меня большой опыт общественного деятеля, политика, юриста и антикризисного менеджера. И, наконец, самое главное - у меня есть воля, характер и огромное желание навести порядок в нашей стране», - говорит она.

Как сообщал УНИАН, 25 мая с. г. И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила о своем выходе из Партии регионов и намерении победить на президентских выборах 2010 года в Украине. «Обществу и государству необходимо вернуть веру в себя, в собственные силы, в способность Украины самостоятельно выбирать свой путь и свою судьбу. Я убеждена: такие задачи может решить только действительно новый Президент Украины. Он придет к победе под национальным флагом Украины, а не под «цветным» партийным флагом», – отмечается в обращении народного депутата от 25 мая.