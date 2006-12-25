Кабмин принял отставку Бутейко

Кабинет Министров Украины принял отставку Антона БУТЕЙКО с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Как отмечается в соответствующем постановлении Кабмина, размещенном на Правительственном портале, А.БУТЕЙКО освобожден в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 31 Закона Украины “О государственной службе” - состояние здоровья, препятствующее исполнению служебных полномочий.

Как сообщал УНИАН, 21 июня с.г. А.БУТЕЙКО попал в больницу с инфарктом и обширным инсультом.

Справка УНИАН. А.БУТЕЙКО – 1947 года рождения. С 1974 г. - на дипломатической службе. Работал, в частности, послом Украины в США (1998-1999 гг.), послом Украины в Румынии. В сентябре 2003 года подал в отставку с должности посла в Румынии в знак протеста против подписания Украиной соглашения о Едином экономическом пространстве.