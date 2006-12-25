Погребинский: у Ющенко не было выбора

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не было альтернативы подписанию государственного бюджета на 2007 год.

Об этом политолог заявил в комментарии УНИАН.

“Я думаю, что у Президента другого выбора (не подписывать бюджет) не было, поэтому он и поступил рационально и разумно”, - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его убеждению, поскольку по мнению большинства граждан отказ подписать бюджет давал бы возможность коалиции, в случае возникновения экономических проблем, ссылаться на Президента, который блокирует ее роботу.

Также комментируя слова В.ЮЩЕНКО о том, что в случае невнесения изменений в бюджет после первого квартала на его стороне “будут стоять миллионы людей”, политолог заметил: “Я думаю, что это просто формула речи Президента. Не думаю, что он думал о Майдане или о чем-то подобном. Это просто красивые слова, чтобы подчеркнуть его беспокойство о миллионах маленьких украинцев”.

Кроме того, М.ПОГРЕБИНСКИЙ не исключает, что подпись В.ЮЩЕНКО под бюджетом была предметом договоренностей.

“Антикризисная коалиция была заинтересована в подписании бюджета и не настроена на обострение отношений с Президентом. Для них подпись Президента под бюджетом была прекрасным примером того, что они могут договариваться”, - считает он.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ убежден, что В.ЮЩЕНКО воспользовался такой заинтересованностью коалиции и что-то за это получил, но мало вероятно, что это принципиальные уступки со стороны правительства, поскольку все заинтересованы в окончании противостояния вокруг бюджета-2007. По его мнению, как минимум Президент получил положительный результат голосования парламента за отставку Игоря ДРИЖЧАНОГО с должности председателя СБУ.

Эксперт не исключает, что после подписания бюджета правительство получило определенные проблемы, поскольку Кабмин не уверен, что сможет выполнить бюджет с очень оптимистичными цифрами инфляции.

“Скорее всего, это будет побуждать правительство вовлекать в приватизацию новые дорогостоящие объекты, чтобы покрыть дефицит бюджета”, - считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его словам, до конца первого квартала 2007 года будет пересмотрен главный финансовый документ, но до этого времени “многое произойдет, и будут новые отношения между правительством и Президентом, и в результате будет найден компромисс между ними относительно бюджета и других вопросов”.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря Президент подписал закон “О Государственном бюджете Украины на 2007 год”, поскольку Кабинет министров и Верховная Рада согласились выполнить ключевое требование В.ЮЩЕНКО – увеличить уровень социальных стандартов для населения Украины на 2007 год.

Так, с первого апреля 2007 года правительство увеличит прожиточный минимум до 397 гривен, а с 1 октября – до 406 гривен. Таким образом, требование Президента Украины относительно увеличения минимальной пенсии и прожиточного минимума с 380 до 406 грн. выполнено правительством и парламентом Украины.

В соответствии с решением Верховной Рады, минимальная заработная плата с первого мая будет увеличена до 420 грн., с первого августа – до 430 грн., а с первого декабря – до 460 грн.