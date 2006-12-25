Ющенко поедет в Алчевск

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра, 26 декабря, посетит с однодневной рабочей поездкой Луганскую область.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

По предварительным данным пресс-службы, В.ЮЩЕНКО посетит Алчевск, где, в частности, примет участие в презентации на Алчевском металлургическом комбинате общей схемы технического переоборудования комбината.

Кроме того, Президент Украины проведет совещание с хозяйственным активом Луганской области и даст пресс-конференцию для представителей СМИ.