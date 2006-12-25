Ющенко поедет в Алчевск
13:58, 25 декабря 2006Политика
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Запланировано совещание и пресс-конференция
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра, 26 декабря, посетит с однодневной рабочей поездкой Луганскую область.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.
По предварительным данным пресс-службы, В.ЮЩЕНКО посетит Алчевск, где, в частности, примет участие в презентации на Алчевском металлургическом комбинате общей схемы технического переоборудования комбината.
Кроме того, Президент Украины проведет совещание с хозяйственным активом Луганской области и даст пресс-конференцию для представителей СМИ.
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