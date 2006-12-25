Янукович не понял шуток ”Квартала 95”: в милиции летят головы

На День милиции, 21 декабря, одни получили награды, а другим пришлось писать рапорты. Никто и представить не мог, что шутки "Квартала 95" могут оказаться роковыми для некоторых из сотрудников МВД. Под раздачу попал помощник Цушко, в прошлом правая рука Луценко – Валерий Гордеевич Мельник. Он в этом году занимался подготовкой к концерту и пропустил "шуточки в строю".

Смеется тот, кто понял шутку. А кто не понял или вовсе лишен чувства юмора, проводит служебное расследование. Слухи об увольнении помощника Цушко поползли на следующий день после концерта. Помощник министра внутренних дел написал заявление об отпуске, а с начала года должен подать рапорт об увольнении. Позиция Мельника такова: "Я отвечал за подготовку к празднику, поэтому никого не наказывайте. Я беру всю вину на себя".

В чем вина? По протоколу зачитывать Указ президента о награждении милиционеров должен был Виктор Балога. Однако тот не смог и для премьера стало неприятным сюрпризом видеть "чтецом" экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. Перца подсыпали и пародия "Квартала 95" на Януковича и Ахметова, роли которых исполняли Евгений Кошевой и Владимир Зеленский.

Дуэт под названием "Мягко говоря, не ангелы" спел песню, которую посвятили "мягко говоря, бывшему министру, грубо говоря, внутренних дел": "Юра, прощай, Юра, прости...".

Во время выступления Янукович заразительно смеялся вместе с Цушко. Однако сразу же после окончания номера он удалился из зала. С обидой.

Во время пятничного шоу "Свобода Слова с Савиком Шустером" слухи об увольнении Мельника подтвердил Юрий Луценко.

– Я вам расскажу одну очень смешную, но очень симптоматическую вещь. В День милиции в "Украине" присутствовал президент, который поздравил, а потом уехал. И осталось там новое руководство и премьер-министр. У нас вышел "95-й квартал" с каким-то номером, где посмеялись с Луценко – я очень хорошо к этому отношусь. Но посмеялись так, что это не понравилось премьер-министру. И в тот же день начали служебное расследование. Т.е. начали искать, кто допустил, чтобы двое вышли на сцену и сказали: "Сейчас перед вами выступят Виктор Янукович и Ринат Ахметов. Имя и фамилии изменены, чтобы не позорить порядочных людей". Они даже смеха боятся. Вы понимаете, что это симптом неокучмизма. Для меня это очень жестокий симптом, потому что уже нашли крайнего человека, который написал рапорт об увольнении, – рассказал экс-министр внутренних дел.

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