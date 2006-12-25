Давыдович искал протоколы Медведчука на чердаках и в подвалах

Центральная избирательная комиссия обжалует решение Печерского районного суда г. Киева на иск Социал-демократической партии Украины (объединенной) о бездеятельности ЦИК в вопросе проведения референдума о членстве Украины в НАТО.

Об этом заявил председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ в интервью журнала “Фокус”.

“13 декабря появляется решение Печерского районного суда, где нас обвиняют в бездеятельности. Когда мы его получили, то увидели: в нем фигурируют уже недействующие нормы Закона “О Центральной избирательной комиссии”. Суд использует нормы закона в редакции 1997 года, в то время, когда уже действуют нормы 2004 года. Понятно, мы собирались обжаловать такое неграмотное решение в Апелляционном суде города Киева, но судья Печерского суда назначила судебное заседание для “исправления печатных погрешностей” в решении... Но мы все равно будем обжаловать обвинение в бездеятельности, поскольку ЦИК все лето работала над проверкой подписей и работает над этим сейчас”, - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Председатель ЦИК напомнил, что СДПУ(о) организовала создание инициативных групп по проведению референдума в ноябре 2005 года. По его словам, до 6 марта 2006 года (конечный срок передачи инициативными группами подписей в поддержку референдума - УНИАН) 104 инициативных группы подали свыше 4 млн. 600 тыс. подписей граждан. “Подписные листы они сдали в органы местной власти, а итоговые протоколы и акты передачи были направлены в ЦИК. До 10 апреля мы должны были закончить работу относительно рассмотрения этих материалов. Но вспомните то время... Мы что, должны были остановить работу по подготовке выборов и сосредоточить усилие на проверке подписей? Исходя из логики права и элементарной целесообразности, ЦИК в первую очередь занялась подготовкой парламентских и местных выборов”, - отметил он.

Я.ДАВЫДОВИЧ также сообщил, что ЦИК проверила около 40% подписей и обнаружила при этом множество недостатков. “Иногда приходилось искать протоколы по чердакам и подвалам. При проверке обнаруживали и признаки фальсификаций подписей. По этому поводу были обращения в правоохранительные органы, где на сегодня возбуждены 28 уголовных дел. Несколько из них рассматривает Генеральная прокуратура, остальные – рассматриваются на местах. Пока ни по одному делу решений нет, все они в работе. Это также одна из причин того, что мы не можем определить результаты сбора подписей”, - сказал председатель ЦИК.

Как сообщал УНИАН, СДПУ(о) с ноября 2005 года по февраль 2006 года по всей стране организовала 109 инициативных групп, которые собрали в поддержку референдума о членстве Украины в НАТО и участие в Едином экономическом пространстве свыше 4,6 млн. подписей, которые были переданы в ЦИК.

В соответствии с законодательством, для организации всеукраинского референдума по народной инициативе необходимо собрать не менее трех миллионов подписей.

30 октября этого года председатель ЦИК Я.ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения ложных сведений в подписные листы относительно проведения всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

11 декабря Печерский райсуд Киева обязал Центризбирком подвести итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума относительно вступления Украины в НАТО и ЕЭП.