Медведько заявляет, что Ивченко навредил на 14 миллионов

Убытки государства от злоупотребления служебным положением экс-руководства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» могут составлять приблизительно 14 млн. грн.

Об этом в интервью еженедельнику “Контракты” №52(763) от 25 декабря с.г., сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

Генпрокурор отметил, что руководство НАК “Нафтогаз Украины” злоупотребляло служебным положением, заказывая чартерные рейсы. В частности, по его словам, такие рейсы заказывались для полетов в Москву с целью подписания договоров.

«Речь идет о возможных потерях государства в объеме 14 млн. грн., хотя в возбужденном деле фигурирует меньшая сумма – 200 тыс. грн.», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Он также сообщил, что по факту злоупотребления служебным положением представителями НАК “Нафтогаз Украины” в сфере строительства газопроводов возбуждено еще одно дело. При этом генеральный прокурор опроверг все слухи, что дело против бывшего руководства НАК “Нафтогаз Украины” является политическим заказом. А.МЕДВЕДЬКО отметил, что Генпрокуратура “проверяет министерства и заведения, которыми руководили и продолжают руководить” не только представители “Нашей Украины”, но и Партии регионов, а также других политических сил.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя правления НАК „Нафтогаз Украины”. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

По данным Генпрокуратуры, установлено, что на протяжении 2005-2006 годов председатель правления и служащие компании, которая является государственной собственностью, использовали свое служебное положение вопреки интересам службы, действуя в личных корыстных интересах и интересах третьих лиц, чем нанесли государству материальный ущерб.

В 2005-2006 годах председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" был Алексей ИВЧЕНКО, который в настоящее время является народным депутатом от "Нашей Украины".