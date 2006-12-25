Ющенко уволил Гаркавую окончательно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Нину ГАРКАВУЮ от должности председателя Сумской областной государственной администрации.

Соответствующий документ от 25 декабря опубликован на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Президент своим указом поручил Кабмину внести в недельный срок представление об освобождение Н.ГАРКАВОЙ от должности председателя Сумской ОГА в связи с достижением предельного возраста прохождения государственной службы.

22 ноября Н.ГАРКАВАЯ заявила, что не считает себя освобожденной от должности губернатора, а указ о ее отставке назвала попыткой "подставить Президента". Она рассказала, что 14 ноября, за день до подписания Президентом представления об отставке, Главгосслужба продлила ей срок госслужбы на основании поручения Кабмина еще на один год.

В то же время 24 ноября В.ЮЩЕНКО своим указом отменил все распоряжения председателя Сумской ОГА Н.ГАРКАВОЙ, изданные после 8 ноября 2006 года. Кроме того, другим указом Президент поручил первому заместителю председателя Сумской государственной администрации В.САПСАЮ временно исполнять обязанности председателя Сумской ОГА.

28 ноября Н.ГАРКАВАЯ заявила, что Министерство юстиции признало незаконным решение Президента об отстранении ее от исполнения обязанностей председателя Сумской областной государственной администрации.

Н.ГАРКАВАЯ обжаловала в Печерском суде Киева свое освобождение от должности председателя Сумской областной государственной администрации.