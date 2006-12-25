Ющенко уволил Павленко
09:59, 25 декабря 2006Политика
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Указ опубликован на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Юрия ПАВЛЕНКО от должности своего советника.
Соответствующий Указ главы государства от 25 декабря опубликован на сайте Президента Украины.
Как сообщал УНИАН, Ю.Павленко был назначен на должность советника Президента Украины 8 декабря текущего года. До этого он занимал должность министра по делам семьи, молодежи и спорта. Верховная Рада Украины 29 ноября приняла решение об отставке Ю.Павленко.
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