Бекешкина расскажет, что думают киевляне о Черновецком

Сегодня в 14-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: ”Презентация социологических опросов “Оценка киевлянами деятельности киевского городского председателя и Киевского городского совета” при участии руководителя фонда “Демократические инициативы” Ирины Бекешкиной (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.