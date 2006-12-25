Екатерина Ющенко даст пресс-конференцию в УНИАН

26 декабря в 12-00 в УНИАН состоится пресс-конференция, во время которой Екатерина Ющенко и Международный благотворительный фонд ”Украина 3000” подведут итоги Всеукраинского телевизионного марафона “Детская больница будущего” и сбора средств на создание и строительство Детской больницы будущего. В программе: подведение итогов Всеукраинского телевизионного марафона „Детская больница будущего”; объявление общей суммы собранных средств; презентация веб-сайта „Детская больница будущего”; объявление дальнейших планов МБФ „Украина 3000” по сбору средств и строительству Детской больницы будущего (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8-050-384-26-70 до 17-00 25 декабря. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.