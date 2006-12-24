СДПУ(о) Днепропетровщины приступила к ”стратегическому плану развития”

Днепропетровская областная организация Социал-демократической партии Украины (объединенной) начала перерегистрацию членов партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Днепропетровске после проведения областной отчетно-выборной конференции СДПУ(о) сообщил журналистам новоизбранный руководитель парторганизации Игорь СКАЖУТИН.

По его словам, каждый из членов партии должен собственноручно написать новое заявление о вступлении в СДПУ(о). И.СКАЖУТИН отметил, что необходимость перерегистрации вызвана изменением партийных убеждений рядом прежних объединенных социал-демократов, сознательным разрывом некоторых членов с СДПУ(о). Процесс перерегистрации будет длиться до конца февраля 2007 года. И.СКАЖУТИН сообщил, что после отчетно-выборных конференций на местах заменен каждый четвертый руководитель СДПУ(о) в районах и городах Днепропетровской области.

По его словам, с нового года местные социал-демократы объединенные начинают разработку “стратегического плана развития” областной организации. И.СКАЖУТИН отметил, что максимальная задача – “вхождение СДПУ(о) во власть с 15%-20% голосов избирателей” на следующих местных и парламентских выборах.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области осенью в 2006 года 5 тыс. объединенных социал-демократов во главе с руководителем Днепропетровской областной парторганизации Геннадием ГВОЗДЕВЫМ покинули ряды партии и перешли в Партию регионов.