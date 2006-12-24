Янукович прощается с Туркменбаши
10:36, 24 декабря 2006Политика
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Делагация во главе с премьером - в Ашхабаде
Украинская делегация во главе с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Ашхабаде принимает участие в церемонии прощания с Президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым.
Как сообщал УНИАН, Президент Туркменистана С.Ниязов скончался в ночь на четверг в результате остановки сердца. Президент Туркменистана находился у власти с 1985 года, когда он стал первым секретарем Коммунистической партии еще советской республики Туркмении.
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