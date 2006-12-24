Янукович прощается с Туркменбаши

Украинская делегация во главе с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Ашхабаде принимает участие в церемонии прощания с Президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым.

Как сообщал УНИАН, Президент Туркменистана С.Ниязов скончался в ночь на четверг в результате остановки сердца. Президент Туркменистана находился у власти с 1985 года, когда он стал первым секретарем Коммунистической партии еще советской республики Туркмении.