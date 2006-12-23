Тарасюк: о примирении с Януковичем не может быть речи

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК заверяет, что у него нормальные отношения с Премьер-министром Украины, лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

На вопрос журналистов, чем можно считать вчерашнее рукопожатие главы МИД и премьера: проявлением доброй воли или знаком примирения оппонентов, Б.ТАРАСЮК сказал, что не знает, о каком примирении идет речь, если между ним и В.ЯНУКОВИЧЕМ "не было разногласий". "Мы пожали друг другу руки. О каком примирении идет речь, если у нас не было разногласий, - сказал министр иностранных дел. - Это нормальные отношения".

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 1 декабря приняла постановление об отставке Б.ТАРАСЮКА с должности главы МИД. Однако Шевченковский райсуд Киева приостановил действие постановления, а Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о продолжении исполнения Б.ТАРАСЮКОМ обязанностей министра иностранных дел. Несмотря на это Б.ТАРАСЮКА уже несколько раз не пускали на заседание Кабмина.

Вчера, ожидая начала заседания межгосударственной комиссии "Ющенко-Путин", Б.ТАРАСЮК и В.ЯНУКОВИЧ обменялись рукопожатием.