Лидеры туркменской оппозиции съезжаются в Киев

Лидеры туркменской оппозиции в субботу прибыли в столицу Украины с целью заручиться поддержкой местных политиков и народа.

Председатель оппозиционной партии "Туркменистан" Нурмухаммед Ханамов заявил в интервью агентству, что хочет работать с политическими и общественными организациями Украины. В случае прихода к власти в Туркмении Ханамов пообещал пересмотреть цены на газ и гарантировать его бесперебойные поставки. Оппозиционер считает, что ему удастся найти поддержку в политических кругах Украины.

В то же время Ханамов не исключил, что смерть Сапармурата Ниязова может повлиять на действующие газовые договоренности, в том числе, не в пользу Украины. Действующие туркменские власти ранее заявляли о том, что сохранят все договоренности и выполнят обязательства по контрактам на поставки газа.

Бывший вице-премьер правительства Туркмении Худойберды Оразов, также пребывающий в Киеве, в свою очередь заявил, что ищет поддержки для разрешения кризиса в стране и начала демократического пути развития страны, долгие годы бывшей под властью диктатора.

Лента.ру