Подписание бюджета - временное перемирие

Ведущие украинские политологи считают подписание бюджета-2007 временным перемирием между Президентом и Кабинетом министров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследования политических ценностей.

Так, отвечая на вопрос: «Означает ли подписание бюджета окончание «холодной войны» между Президентом и Кабинетом министров?» директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО сказал: „Нет. Это окончание одной из битв, но в ни одном случае не окончание войны”. По его мнению, “поскольку не бюджет и не кадровые противоречия были причиной противостояния”. “Причина кроется глубже. Пока не будет ликвидировано противостояние между двумя этиками (западной и восточной), пока не будут ликвидированы последствия Помаранчевой революции, управленческого хаоса, не заработает Конституционный Суд, до тех пор нельзя будет говорить о полном решении вопроса противостояния двух ветвей власти”, - убежден эксперт.

В то же время председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ назвал „окончание «бюджетной войны» бесспорным успехом Президента и его команды. “Президент не мог себе позволить подписать бюджет после первого голосования в Верховной Раде, ведь это выглядело бы как почти капитуляция перед Партией регионов”, - заметил политолог. При этом он добавил: “Команда Президента нашла в бюджете слабые места, которые касались социальной защищенности. В то же время вопрос 26 гривен в качестве надбавки к пенсии выглядел перед гражданами не очень существенно на фоне угрозы поднятия жилищно-коммунальных платежей на сто-двести гривен. Да и вхождение страны в следующий год без утвержденного бюджета бумерангом ударило бы по всей власти. Следовательно, из кризиса надо было выходить. И компромисс между командами Президента и премьера был найден”. По словам О.ДОНИЯ, “президентской стороне даже удалось выторговать некоторые кадровые решения (в частности отставку председателя СБУ)”.

По мнению эксперта, “в день визита российского Президента главным ньюсмейкером стал бюджет. “Российская делегация выглядела бы увереннее при условиях дестабилизации украинской власти. Очевидно перемирие между украинским Президентом и премьером стало неожиданностью для российской власти. И так выглядит, что малоприятной неожиданностью”, - считает О.ДОНИЙ.

Относительно дальнейших перспектив взаимоотношений внутри украинской элиты, то, по мнению эксперта, “вскоре противостояние разгорится с новой силой”. “Такое противостояние обусловлено противоречиями, заложенными в Конституции. В условиях принадлежности Президента и большинства в Верховной Раде к разным политическим силам, такое противостояние будет систематическим. Но все же, бюджетные интриги в который раз доказали, что украинские элиты умеют договариваться. Когда хотят.”, - отметил О.ДОНИЙ.

В свою очередь профессор политологии Алексей ГАРАНЬ высказал мнение, “что эта война не ограничивается бюджетом, поскольку нуждаются в урегулировании еще очень много вопросов”. “В первую очередь, это Закон «О Кабинете министров Украины». Следовательно, основные вопросы впереди”, - допустил он.

По словам президента Украинской академии политических наук Николая МИХАЛЬЧЕНКО, “это очень короткое перемирие”. “Оно возникло на понимании того, что страну нельзя оставлять без бюджета. Пусть будет плохой бюджет, но все же будет. Поскольку ручное управление финансовыми потоками – это значительно хуже. Этот небольшой отдых буквально через месяц выльется в еще более широкую борьбу между ветвями власти и особенно между Президентом и Кабинетом министров”, - считает политолог.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ рассматривает решение Президента “как непростое для него, но мудрое с точки зрения государственной политики”. “Время от времени Виктор ЮЩЕНКО меняет свою позицию политика, любящего власть, на позицию государственного мужа, который учится руководить государством. Совсем не хочу делать комплименты о бюджете. Понятно, что есть много критических и уместных замечаний. Но мы имеем новую ситуацию в политической системе, новую систему политической ответственности. И даже требовать политической ответственности надо согласно новой системе. Президент пытался в этой войне победить символично, но попал в ловушку собственной ответственности за кризис. Поэтому он принял решение подписать бюджет, подтвердив, что нести крест ответственности должны правительство и коалиция”, - убежден А.ЕРМОЛАЕВ.

Касательно будущего, то эксперт высказал предположение, что “это не окончание войны, а скорее пауза”. По его мнению: “Вероятнее всего эта пауза будет использована для изменения правил ведения этой войны - перевода ее в плоскость конкуренции за перспективу. Война отличается от конкуренции тем, что на войне стороны работают на уничтожение, в политической войне на политическое уничтожение, а конкуренция предусматривает возможность выживания, сосуществования и даже сочетания интересов. Поэтому в войне пауза, которая будет использоваться для перевода данного противостояния на политическое уничтожение в фазу конкуренции. Если это удастся, то не исключено, что в 2007 году действительно будут заложены предпосылки для качественно нового уровня переговоров между основными политическими игроками. И здесь Президенту есть чем заниматься, в частности, собственной политической партией и союзниками. Без этого невозможно в дальнейшем вести равноценную политическую борьбу”.

А.ЕРМОЛАЕВ добавил: “Приоритеты, задачи и этапность экономической политики еще следует определять. Правительство до сих пор не утвердило, как таковой, программы деятельности. Есть только план на год. Думаю, что в проработке свое слово может сказать и Президент, определяя приоритеты. Кроме того, следует помнить, что есть также непростая ситуация вокруг приватизационной программы, поскольку то, что одобрено парламентом это только рамка, а речь идет о государственной политике в области корпоративных прав, реализации этих прав и передачи прав частным владельцам. Здесь у нас огромное белое пятно. Уже сегодня мы видим как активно себя ведут на украинском рынке представители крупного капитала, как отечественного так и иностранного, именно по отношению к неприватизированной собственности. Вопросов и предметов для ломания копий очень много. Я уже не говорю о внешней политике. Но пауза и попытка перевести войну в конкуренцию это действительно факт”.