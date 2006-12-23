Тарасюк против создания крымскотатарской автономии

Глава Народного Руха Украины, министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК не поддерживает идею о создании на территории Крыма крымскотатарского национального территориального образования (автономии или государства). Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

По словам лидера НРУ, возглавляемая им политическая сила не только выступает против, но и осуждает идею создания в Украине национальной автономии или каких-либо других образований, поскольку считает, что это приведет к ослаблению территориальной целостности государства. "Как глава Народного Руха Украины, как гражданин, я выступаю категорически против каких-либо действий, которые ведут к сепаратизму в Украине", - сказал Б.ТАРАСЮК.

В то же время он подчеркнул, что крымскотатарский народ, как и другие народы, проживающие в Украине, имеет право на национальную идентичность и самобытность. "Я хочу сказать, что, как глава Народного Руха, я поддерживаю право крымскотатарского народа, а также всех других национальностей Украины по обеспечению их национальной идентичности, национальной самобытности. Поддерживаю право на развитие культуры, языка крымскотатарского народа, как и языка и культуры других народов", - заявил лидер руховцев. Он также добавил, что в ходе своего посещения заседания Курултая крымксих татар намерен обсудитить с руководством Меджлиса их требования по созданию национальной автономии. "Я думаю, что мы поговорим более детально с лидерами крымскотатарского народа на эту тему", - отметил Б.ТАРАСЮК.

В свою очередь глава Крымской организации НРУ, депутат парламента автономии из депгруппы "Курултай-Рух" Леонид ПИЛУНСКИЙ сказал, что в Крыму очень сильны пророссийские настроения и действует много радикальных пророссийских организаций, так что "Крым де-факто - это есть российская автономия". Эта реплика вызвала смех у журналистов, на что Л.ПИЛУНСКИЙ заявил, что "ничего смешного нет". "Надо построить в Украине такое государство, чтобы крымские татары хотели жить в Европе и не делали ничего другого (не создавали своего национального государства - УНИАН), - заявил лидер крымской организации НРУ.

Как сообщал УНИАН, в Симферополе 22-24 декабря проходит 5-я сессия IV Курултая (Курултай крымскотатарского народа - национальный съезд, - высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа). 22 декабря перед началом Курултая первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат ЧУБАРОВ заявил журналистам, что крымскотатарский народ имеет право на самоопределение и не намерен отказываться от идеи создания национального государства. На вопрос, не считают ли лидеры крымских татар, что позиция относительно намерения создать национальное государство может повлечь за собой обвинения в сепаратизме, первый зампредседателя Меджлиса ответил, что не понимает, о каком сепартизме идет речь: "Если народ на своей территории говорит о своем праве на самоопределение в рамках существующего государства, то какой же это сепаратизм?!".