Ющенко: если через 90 дней не будет повышен прожиточный минимум...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что его требования о повышении уровня прожиточного минимума, минимальных заработной платы и пенсии будут выполнены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос, почему он подписал бюджет на 2007 год.

По словам В.ЮЩЕНКО, вопросы о повышении социальных гарантий были предметом публичных договоренностей: «Это публичные договоренности, что требования, которые ставит Президент, будут выполнены».

«Если через 90 дней не будет повышен прожиточный минимум, минимальная зарплата и пенсия, я убежден, что будут стоять миллионы людей на стороне Президента. И прожиточный минимум, и минимальная заработная плата, и минимальная пенсия – все будет выполнено, - так, как я предусматривал в своих предложениях», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2007 год.

11 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в парламент на повторное рассмотрение Закон «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.

15 декабря Верховная Рада не поддержала Закон “О государственном бюджете Украины на 2007 год” со всеми предложениями Президента, то есть не преодолела вето Президента.

19 декабря Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» в редакции, принятой 6 декабря, с учетом предложений профильного комитета парламента.

21 декабря после встречи с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ В.ЮЩЕНКО заявил, что применит вето к закону о госбюджете-2007, если в нем не будет учтена позиция об установлении минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума.

Президент неоднократно заявлял, что требует от Верховной Рады пересмотреть уровень прожиточного минимума и минимальной пенсии на 2007 год. Президент отмечал, что это его ключевое и главное требование к подписанию Закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

22 декабря Верховная Рада обязала Кабинет министров внести на рассмотрение парламента законопроекты относительно внесения изменений в госбюджет на 2007 год с целью увеличения уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

В тот же день Президент Украины подписал закон “О Государственном бюджете Украины на 2007 год”. Как отметила пресс-служба главы государства, Кабинет министров и Верховная Рада выполнили ключевое требование Президента Украины В.ЮЩЕНКО – увеличили уровень социальных стандартов для населения Украины на 2007 год.

Так, с первого апреля 2007 года правительство увеличит прожиточный минимум до 397 гривен, а с 1 октября – до 406 гривен. Таким образом, требование Президента Украины относительно увеличения минимальной пенсии и прожиточного минимума с 380 до 406 грн. выполнено правительством и парламентом Украины.

В соответствии с решением Верховной Рады, минимальная заработная плата с первого мая будет увеличена до 420 грн., с первого августа – до 430 грн., а с первого декабря – до 460 грн.