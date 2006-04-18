Депутаты Ахметов и Колесников уже начали ”махлевать”?

Собрание акционеров ЗАО ФК "Шахтер" 6 апреля 2006 года изменило Устав общества, чтобы бизнесмен Ринат АХМЕТОВ и председатель Донецкого облсовета Борис КОЛЕСНИКОВ остались соответственно президентом и вице-президентом клуба.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, согласно принятой на собрании акционеров новой редакции Устава ЗАО, президент и вице-президент клуба не являются его должностными лицами. Следовательно, Р.АХМЕТОВ и Б.КОЛЕСНИКОВ остаются президентом и вице-президентом клуба.

В то же время, уточнили в пресс-службе, в связи с избранием народными депутатами Украины и невозможностью в дальнейшем в соответствии с действующим законодательством находиться в органах управления хозяйственных обществ, Р.АХМЕТОВ и Б.КОЛЕСНИКОВ выведены из состава Совета ФК "Шахтер" в соответствии с поданными ими заявлениями.

Кроме того, общее собрание акционеров ЗАО ввело в состав Наблюдательного совета представителей ЗАО СКМ, акционеров футбольного клуба. Председателем Наблюдательного совета назначен генеральный директор СКМ Олег ПОПОВ.