Кислинский намекает, что на его дипломе Вакарчук выслужился перед Тимошенко

Заместитель главы СБУ Андрей Кислинский считает политически заангажированным заявление министра образования Ивана Вакарчука об отсутствии у него диплома.

Об этом Кислинский сказал в интервью "Украинской правде".

"Министр сдал тест на лояльность премьер-министру. Думаю, это поможет господину Вакарчуку в дальнейшей карьере", - сказал он.

"Еще в пятницу мне неофициально подтвердили в Минобразования, что мой диплом зарегистрирован и значится в базе Министерства", - отметил Кислинский.

Он призвал ждать выводов расследования, которое проводит Главное управление госслужбы.

"Но обращает на себя внимание тот факт, что проверкой занимаются организации, которые подчинены премьер-министру. Уже сейчас мы можем составить представление о той "диктатуре", которую обещала установить госпожа Тимошенко", - сказал Кислинский.

Как известно, в понедельник Вакарчук заявил, что рабочая группа Минобразования подтвердила отсутствие у заместителя главы СБУ Андрея Кислинского диплома о высшем образовании.

Рабочая группа Минобразования для проверки была создана по поручению премьера Юлии Тимошенко.