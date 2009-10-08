Ющенко знает, как закрыть дверь ВР перед рецидивистами и секретарями

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что сразу после президентских выборов должны состояться досрочные парламентские выборы.

Такое мнение он высказал в интервью украинской службе "Би-Би-Си".

В частности, отвечая на вопрос как быстро после президентских выборов, должны состояться парламентские выборы, и внесены изменения в Конституцию, В.ЮЩЕНКО сказал, что это должно быть единым пакетом.

“Когда мы говорим о парламентской проблематике, очевидно, парламент, такой, как он сегодня есть, не имеет перспективы. Поэтому тема парламентских выборов будет подниматься каждым кандидатом в президенты”, - заметил глава государства.

Для него очевидно, что чем быстрее будут проведены досрочные парламентские выборы, тем будет лучше, тем страна оперативнее найдет систему ответственности, систему организации работы парламента. “Я думаю, это можно сделать и до августа”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что будет большой ошибкой проведение выборов в парламент на существующей избирательной базе.

“Нужно открыть списки в системе пропорциональных выборов, и не рецидивистов приводить или охранников и секретарей, а тех политиков, для которых существует система национальных приоритетов. Очевидно, также речь идет о том, что без изменений к Конституции говорить о новой политической картине невозможно”, - отметил Президент.

Он подчеркнул, что действующий парламент должен принять новый избирательный закон. “Дать возможность на местном уровне руководствоваться исключительно мажоритарной моделью, о чем уже все заявили, но немногие хотят это делать в парламенте”, - заметил он.