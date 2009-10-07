Шеф СБУ грозит уголовным наказанием за надписи на заборах

Служба безопасности Украины во время избирательной кампании очень остро будет реагировать на заявления, угрожающие целостности государства. Об этом заявил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в интервью “Левому берегу”.

По его словам, во время избирательной кампании “мы просим политиков отойти от вопросов сепаратизма и не раздувать ситуацию. Здесь я подтверждаю, что Служба безопасности очень остро будет реагировать на подобные проявления. Любые призывы - публичные, на билбордах, на заборах, - которые угрожают целостности государства и подрывают будущее наших детей, должны быть уголовно наказаны”.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО пообещал: “Даже если у вас, уважаемые политики, есть неприкосновенность: ни одно дело не будет уничтожено, и по окончании полномочий, предусматривающих иммунитет, дела будут доведены до суда. Я ответственно заявляю, что там, где есть наша компетенция, избиратели и их право на волеизъявление будут защищены. Все выявленные нарушения будут задокументированы и будут переданы в прокуратуру”.

Председатель СБУ также заверяет, что Служба безопасности “делает все возможно для защиты конституционных прав и свобод граждан, которые придут голосовать. Мы сделаем все для недопущения фальсификаций, в том числе с использованием технических средств. Служба безопасности будет охранять сервер ЦИК, для этого есть соответствующие силы и средства. Иностранные технологии искажения результатов выборов - наподобие «Вавилона» - в Украине не пройдут”.