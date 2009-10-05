Выяснять отношения с Яценюком Литвину мешает деликатный момент

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пока не принял решения, будет ли он обращаться в прокуратуру в связи с заявлениями о нецелевом использовании средств бывшим председателем парламента Арсением ЯЦЕНЮКОМ при разработке электронной системы голосования «Рада-3».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на брифинге.

По его словам, в этом вопросе есть некоторый деликатный момент.

«Будет выглядеть так, что будто бы я борюсь с одним из претендентов на должность Президента», - сказал он.

Председатель ВР отметил, что Регламентный комитет парламента, судя по всему, имел такое заключение еще летом прошлого года, но почему-то никуда не обращался.

«Хотят меня втянуть в выяснение отношений. Но скажу откровенно, у меня нет большого желания выяснять отношения», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 октября, во время Согласительного совета председатель Комитета Верховной Рады по вопросам регламента Александр ЕФРЕМОВ заявил, что экс-председатель ВР А.ЯЦЕНЮК при разработке системы для голосования «Рада-3» прибег к нецелевому использованию средств.

А.ЕФРЕМОВ заявил, что по этому вопросу в комитете есть соответствующее заключение. «Материалы нужно передавать в прокуратуру. Там нецелевое использование средств. Мы передали документы еще при спикере А.ЯЦЕНЮКЕ по поводу его использования средств, которые не были предусмотрены ни бюджетом, ни фондом Верховной Рады», - сказал А.ЕФРЕМОВ.