ВР отказалась принять проект закона о парламентской оппозиции

Верховная Рада Украины отказалась принять проект закона о парламентской оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 172 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, законопроект поддержал 1 член фракции Партии регионов, 118 - из фракции Блока Юлии Тимошенко, 23 – из фракции «Наша Украина», 28 – из фракции Социалистической партии Украины, двое внефракционных депутатов.

Проектом закона предусматривалось предоставить оппозиции право создать оппозиционное правительство, члены которого должны были работать на общественных началах. Предусматривалось, что количественный и персональный состав оппозиционного правительства должен был определяться участниками парламентской оппозиции.

Согласно проекту закона, представители оппозиции должны возглавлять 12 комитетов ВР и имели право занимать должность заместителя председателя парламента.

Кроме того, согласно проекту, парламентская оппозиция должна была контролировать бюджетный процесс на всех его этапах.

Представители оппозиции также должны были выдвигать свою кандидатуру на должность одного члена Высшего совета юстиции, двух представителей – на должности членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Законопроектом также предусматривалось, что представитель оппозиции имеет право занимать должность председателя Счетной палаты.