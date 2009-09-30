Ющенко говорит, что 1 декабря станет рубиконом в конституционной реформе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что изменения к Конституции могут быть вынесены на референдум без рассмотрения в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

Президент напомнил, что до 1 декабря будет идти всенародное обсуждение предложенных им изменений к Конституции. “Потом мы вместе с вами как граждане скажем, что мы будем делать дальше с этими инициативами - проводим всенародный референдум или мы подаем их в парламент и даем второй шанс парламенту выполнить то, что требует Конституция – рассмотреть и передать на заключение Конституционного Суда”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО считает очень важным участие парламента в конституционном процессе, если Украина позиционирует себя как правовое государство.

“1 декабря будет тем рубиконом, который выведет нас на последующую судьбу дискуссии: или мы выходим на принятие изменений и дополнений и через парламент, и через всенародный референдум, или мы даем шанс другим силам делать это через закулисные договоренности”, - сказал Президент, напомнив при этом недавние планы БЮТ и Партии регионов внести свои изменения в Основной закон.