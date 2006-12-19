Участники пресс-конференции в УНИАН ”отправят” в отставку Генпрокурора

20 декабря 11-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Генеральный прокурор должен уйти в отставку: факты злоупотреблений властью руководством Генеральной прокуратуры Украины”. Участники: Степан Хмара, Олег Березюк - председатель Киевского юридического общества (ул.. Крещатик, 4, конференец-зал) . Регистраци на месте по редакционным удостоверениям.

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