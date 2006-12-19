Пьяные россияне на служебных автомобилях МВД РФ нарушили украинскую границу
Пограничники открывали предупредительный огонь
Пьяные россияне на служебных автомобилях МВД РФ заехали на украинскую территорию, чтобы поохотиться, где только после стрельбы сдались нашим пограничникам. Пограничный патруль обнаружил в 70 метрах от границы брошенный автомобиль "Тайга" с маркировками МВД России.
Через несколько минут после странной находки пограничники получили по рации сообщение. что в этом районе замечено еще несколько подозрительных автомобилей. Пограничники устроили засаду и вскоре на лесной дороге появился еще один автомобиль с российскими номерами. Из салона вышли 5 человек. Оружие они бросили только после того, как пограничники открыли предупредительный огонь. Всех россиян задержали. Они оказались в стельку пьяными, а у одного при себе было удостоверение сотрудника милиции РФ.
Газета "Сегодня"