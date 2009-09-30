Ющенко об Украине, Польше, демократии, империи и непростом прошлом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает украинско-польские отношения образцом отношений двух наций, переживших непростое историческое прошлое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил в ходе торжеств по случаю открытия второй очереди завода ООО «Церсанит Инвест» в Новоград-Волынском районе Житомирской области.

«Я хотел бы засвидетельствовать большую нашу любовь польскому народу, Польскому государству за то, что украинский и польский народы за последние годы, не забывая непростую нашу взаимную историю, не забывая сложное переплетение в судьбах украинцев и поляков, непростые времена и обстоятельства жизни наших дедов и прадедов, наконец подали друг другу руки и прошли историческое прощение», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он выразил убеждение, что такой шаг возможен лишь в условиях демократического общества. Президент отметил, что «ни один имперский режим руку друг другу в знак прощения не подаст».

Как считает В.ЮЩЕНКО, это способны сделать «только свободные люди и свободная власть, которая чувствует за собой ответственность не только за то, что есть сегодня, но и за то, что будет завтра».

Президент также назвал украинско-польские отношения такими, которые могут в демократическом обществе служить примером того, как «две нации, несмотря на непростое прошлое, способны выйти из ситуации исторических конфликтов достойно, в надежде на взаимное развитие».

Он также напомнил, что открытие сегодня в Житомирской области завода «Церсанит Инвест» с польскими инвестициями стало возможным благодаря хорошим украинско-польским отношениям.

В.ЮЩЕНКО вручил благодарности Президента Украины и другие отличия ведущим специалистам Новоград-Волынского района, новосозданного предприятия и руководителям Новоград-Волынской райгосадминистрации.