Зюганов: я вздул бы Ющенко цены по пятое число…

Россия не должна выделять кредит Украине до президентских выборов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе России Геннадий ЗЮГАНОВ, отвечая на вопрос УНИАН.

«Пока сидит там ЮЩЕНКО, я бы ни копейки не дал и вздул бы ему цены по пятое число… Там (в Украине - УНИАН) нужна нормальная власть, которая понимает современные реалии и думает о стране», - сказал Г.ЗЮГАНОВ.

Он считает, что в Украине придет к власти левоцентриское правительство, и «мы с удовольствием проголосуем за поддержку и соответствующие кредиты и льготные цены».

«Для друзей рынка не существует, для друзей существуют соответствующие льготы и поддержка», - добавил лидер КПРФ.

Как известно, Украина обратилась к руководству РФ с просьбой выделить кредит в размере 5 млрд. дол. По информации Министерства финансов РФ, эта заявка продолжает рассматриваться.