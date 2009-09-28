Scania презентует интегрированный дистрибьюторский центр в Украине

2 октября состоится презентация крупнейшего дистрибьюторского центра грузовой техники Scania в Украине. В рамках презентации будет проведена пресс-конференция при участии первых лиц компании Scania: президента компании Scania CV AB Лейфа ОСТЛИНГА, генерального директора «Скания Украина» Озкана БАРМОРО и коммерческого директора «Скания Украина» Андрея ДАЛЛАКЯНА.

Развитие сервисной сети является одним из приоритетных направлений деятельности для компании Scania. Именно поэтому ежегодно расширяется сервисная сеть, увеличивается спектр сервисных услуг и улучшается качество обслуживания, в том числе – благодаря сертификации сервисных станций согласно стандартам Scania DOS. Откроет дистрибьюторский центр президент компании Scania CV AB Л.ОСТЛИНГ. Церемонию открытия также посетят Посол Швеции в Украине и представители Киевской областной государственной администрации.

Интегрированный дистрибьюторский центр находится на 50-м километре международной трассы E-40. Комплекс включает дилерский центр «Киев-Скан», офис дистрибьютора “Скания Украина», лизинговую компанию «Скания Кредит Украина», центральный склад запчастей, выставочный стенд автомобилей и автобусов, национальный учебный центр для механиков и водителей. Интегрированный центр является сердцем комплексной системы продаж и обслуживания транспортных средств производства компании Scania в Украине.

Сервисный центр находится на пересечении международных транспортных и грузовых коридоров, рядом с Киевом, что обеспечивает максимальное удобство для клиентов. Общая площадь центра составляет 3,5 гектара, где под основные помещение отведено 4720 кв. м. На выставочном стенде представлены лучшие образцы грузовых автомобилей и автобусов Scania, где клиентам предоставляется возможность опробовать предлагаемую технику. Сервисный центр одновременно может обслуживать 25 автомобилей.

Презентация состоится по адресу: 50-й км трассы Киев-Житомир (смт Калиновка Макаровский район Киевской области).

Начало пресс-конференции – в 14.30. Необходима аккредитация.

В 12:30 будет отправляться автобус со ст. метро “Житомирская”.

Для аккредитации обращайтесь к PR-менеджеру агентства Cohn&Wolfe Роксолане АВРАМЕНКО, roksolana.avramenko@cohnwolfe.com.ua, (044) 278-56-20, (067) 245-19-15.