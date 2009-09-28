Scania презентует интегрированный дистрибьюторский центр в Украине
2 октября состоится презентация крупнейшего дистрибьюторского центра грузовой техники Scania в Украине. В рамках презентации будет проведена пресс-конференция при участии первых лиц компании Scania: президента компании Scania CV AB Лейфа ОСТЛИНГА, генерального директора «Скания Украина» Озкана БАРМОРО и коммерческого директора «Скания Украина» Андрея ДАЛЛАКЯНА.
Развитие сервисной сети является одним из приоритетных направлений деятельности для компании Scania. Именно поэтому ежегодно расширяется сервисная сеть, увеличивается спектр сервисных услуг и улучшается качество обслуживания, в том числе – благодаря сертификации сервисных станций согласно стандартам Scania DOS. Откроет дистрибьюторский центр президент компании Scania CV AB Л.ОСТЛИНГ. Церемонию открытия также посетят Посол Швеции в Украине и представители Киевской областной государственной администрации.
Интегрированный дистрибьюторский центр находится на 50-м километре международной трассы E-40. Комплекс включает дилерский центр «Киев-Скан», офис дистрибьютора “Скания Украина», лизинговую компанию «Скания Кредит Украина», центральный склад запчастей, выставочный стенд автомобилей и автобусов, национальный учебный центр для механиков и водителей. Интегрированный центр является сердцем комплексной системы продаж и обслуживания транспортных средств производства компании Scania в Украине.
Сервисный центр находится на пересечении международных транспортных и грузовых коридоров, рядом с Киевом, что обеспечивает максимальное удобство для клиентов. Общая площадь центра составляет 3,5 гектара, где под основные помещение отведено 4720 кв. м. На выставочном стенде представлены лучшие образцы грузовых автомобилей и автобусов Scania, где клиентам предоставляется возможность опробовать предлагаемую технику. Сервисный центр одновременно может обслуживать 25 автомобилей.
Презентация состоится по адресу: 50-й км трассы Киев-Житомир (смт Калиновка Макаровский район Киевской области).
Начало пресс-конференции – в 14.30. Необходима аккредитация.
В 12:30 будет отправляться автобус со ст. метро “Житомирская”.
Для аккредитации обращайтесь к PR-менеджеру агентства Cohn&Wolfe Роксолане АВРАМЕНКО, roksolana.avramenko@cohnwolfe.com.ua, (044) 278-56-20, (067) 245-19-15.
Scania является одним из мировых лидеров производства грузовых автомобилей и автобусов, в также морских и промышленных двигателей. Кроме продуктов, Scania предлагает услуги сервиса и финансирования, обеспечивая, таким образом, своих клиентов готовыми транспортными решениями. Scania представлена почти в 100 странах мира, имея в штате более 32 000 сотрудников. Исследования и развитие компании сосредоточено в Швеции, а производственные мощности находятся как в Европе, так и Латинской Америке. Компания Scania представлена в Украине с 1993 сетью сервисных центров в областных центрах и транспортных узлах – Киеве, Днепропетровске, Донецке, Харькове, Львове, Сарнах, Одессе и Кировограде. По состоянию на 2009 год 4 станции сертифицировано согласно DOS стандартов: «Проскан» (Киев), Донбасс-Скан-Сервис (Донецк), Днепр-Скан-Cервис (Днепропетровск) и СарныСкан (Сарны). В ближайших планах компании - создание call-центра Scania Assistance в Украине для СНГ, строительство новых сервисных станций в Западной Украине и Крыму.
Компания Scania представлена в Украине с 1993 сетью сервисных центров в областных центрах и транспортных узлах – Киеве, Днепропетровске, Донецке, Харькове, Львове, Сарнах, Одессе и Кировограде. По состоянию на 2009 год 4 станции сертифицировано согласно DOS стандартов: «Проскан» (Киев), Донбасс-Скан-Сервис (Донецк), Днепр-Скан-Cервис (Днепропетровск) и СарныСкан (Сарны). В ближайших планах компании - создание call-центра Scania Assistance в Украине для СНГ, строительство новых сервисных станций в Западной Украине и Крыму.