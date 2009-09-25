Яценюк знает, как прекратить дискуссию о способе голосования

Экс-председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК обратился к спикеру парламента Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой подписать распоряжение о вводе в эксплуатацию программно-технического комплекса-системы «Рада-3».

Об этом УНИАН сообщили в Общественной инициативе «Фронт перемен», которую возглавляет А.ЯЦЕНЮК.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, ввод в действие этой системы обеспечит личное голосование народных депутатов на заседаниях парламента и разблокирует деятельность законодательного органа.

«В течение долгого времени, - отметил А.ЯЦЕНЮК в документе, - Верховная Рада Украины не может полноценно выполнять одну из своих основных функций – принимать законы, в частности те, которые направлены на реализацию и защиту основных прав и свобод граждан Украины в социальной, экономической, культурной и других сферах. Особенно остро эта проблема встала в начале этой недели, когда речь зашла о необходимости принятия законов, направленных на увеличение социальных выплат гражданам Украины».

Лидер «Фронта перемен» подчеркивает, что достаточно долгий период в парламенте безрезультатно продолжается дискуссия по поводу способа голосования, и это также является одной из причин блокирования работы Верховной Рады Украины. «Кроме того, следует отметить, что принятие Верховной Радой Украины без личного голосования народных депутатов каких-либо решений является ни чем иным как нарушением Конституции Украины, а следовательно, такие акты должны рассматриваться как неконституционные», - говорится в письме.

А.ЯЦЕНЮК напоминает, что Аппарат Верховной Рады еще в конце 2008 года модернизировал и провел сертификацию программно-технического комплекса-системы «Рада-3», которая предусматривает голосование с помощью сенсорной кнопки. «Вместе с тем эта система до сих пор не введена в эксплуатацию. В соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины для обеспечения функционирования обновленной системы голосования необходимо лишь подписать распоряжение председателя Верховной Рады Украины. Это также подтверждается предыдущими решениями по этому вопросу», - подчеркивает он.