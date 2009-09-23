Янукович пригласит в свой Кабмин "здоровых физически и на голову людей"

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подтвердил, что фракция его политической силы будет блокировать работу Верховной Рады до тех пор, пока депутаты не примут закон о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в прямом эфире областной государственной телерадиокомпании “Лтава”.

«Повестка дня будет рассматриваться в парламенте только после того как будет принят данный закон. Как только этот вопрос будет решен - мы идем дальше и работаем. Это – закон», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Если мы не добьем этот вопрос при этой власти, то после выборов мы его решим», - добавил он.

Говоря о путях и способах решения в государстве всех социально-экономических проблем, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что необходимо изменить правительство.

«Мы пригласим для работы в правительстве здоровых физически и на голову людей», - сказал он.