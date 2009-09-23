Киеву пророчат проблемы с отопительным сезоном

Администрация Черновецкого уничтожила программу энергосбережения в Киеве. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«В условиях резкого подорожания энергоносителей и подготовки к отопительному сезону действия чиновников мэра иначе какими преступными назвать нельзя. Долг за выполненные в прошлом году работы по энергосбережению составляет более 33 млн грн, а профинансировано в этом году лишь 150 тыс. грн – меньше одного процента. Понятно, что такое состояние финансирования программы означает полное ее уничтожение», - отметил оппозиционный политик.

По мнению Андриевского, ответственность за срыв выполнения городской программы энергосбережения полностью лежит на администрации, возглавляемой Черновецким, а катастрофическое невыполнение бюджета угрожает серьезными проблемами во время отопительного сезона.

«Бюджетный долг жилищно-коммунальному хозяйству лишь по специальному фонду приближается к 200 млн грн. Займ в 1,2 млрд грн положения не спасает, и Киев в этом отопительном сезоне столкнется из огромным количеством проблем», - отметил депутат.

Дмитрий Андриевский подчеркнул, что выполнение программы энергосбережения могло бы значительно уменьшить потребности городского хозяйства в энергоносителях; энергосбережение – общепринятый путь решения энергетических проблем. «В Ивано-Франковске, например, 99% домов оборудованы счетчиками тепла; вследствие этого происходит экономия энергоносителей, а значит и тарифное давление на население ощутимо снижено. Однако Черновецкий, как всегда, придумал решать проблему за счет киевлян – повышая тарифы для населения», - заявил Андриевский.