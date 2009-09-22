Фракция ПР заблокировала трибуну Рады

Народные депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну парламента

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло, после того как Верховная Рада не поддержала предложение об отмене решения об изменении способа голосования по законопроектам, касающимся социальных стандартов. За данное решение проголосовали 207 (при необходимых 226 - УНИН) из 421 народного депутата, зарегистрированного в зале.

Фракция Партии регионов настаивала, чтобы решения принимались путем голосования карточками при помощи системы “Рада”.

Также ВР не поддержала решение о перенесении рассмотрения данных законопроектов на четверг, 24 сентября. За это решение проголосовали 19 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Трибуна и президиум заблокированы, но Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН продолжает вести заседание.

Депутаты от БЮТ повесили на колонну в сессионном зале плакат: «Они блокируют. Она - работает».