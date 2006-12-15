Президент и ГНАУ диаметрально разошлись в оценке возмещения НДС

Первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Вадим КАЙЗЕРМАН заявляет о стабилизации ситуации с возмещением НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после заседания Совета национальной безопасности и обороны, посвященного этому вопросу.

В частности, В.КАЙЗЕРМАН подчеркнул, что сегодня ситуацию можно расценивать как контролируемую. «Мы считаем, что ситуация под контролем», - отметил он.

В.КАЙЗЕРМАН напомнил, что рабочая группа формировала предложения по усовершенствованию системы администрирования НДС. В частности, сегодня на заседании СНБО представители рабочей группы предлагали создание электронных реестров, введение НДС-счетов. По его словам, участники заседания вносили и другие конструктивные предложения.

По результатам заседания СНБО было принято решение продолжить работу группы, которая должна выработать законодательный пакет по улучшению процедуры администрирования НДС, в частности, автоматического возмещения налогов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что ситуация с возмещением НДС угрожает национальной безопасности государства.

Президент напомнил, что на сегодня предприятиям не возмещено НДС на сумму 7,2 млрд. грн., что в 1,7 раза превышает показатели начала года. В.ЮЩЕНКО отметил, что 42% этой суммы не возмещено в сентябре-октябре.

Он сказал, что вопрос возвращения НДС перешел в ручное управление. По словам Президента, даже решения судов по этому вопросу игнорируются.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это вопрос национальной безопасности, поскольку такая ситуация с НДС напрямую влияет на экономику.