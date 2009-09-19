Швыдкой: СМИ Украины и России должны прекратить формировать «образ врага»

Средства массовой информации Украины и России должны прекратить формировать «образ врага» друг с друга.

Об этом в интервью УНИАН заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ Михаил ШВЫДКОЙ.

«В Украине негативного материала о России ровно столько же (как в России об Украине – УНИАН), если не больше. Поэтому нужно начать разговаривать и нужно убедить российские СМИ не формировать образ украинского народа как врага, а украинские – образ русского народа как врага», - сказал М.ШВЫДКОЙ.

«Когда были события годичной давности в Южной Осетии, поляки говорили мне, что Россия объявит войну Польше, в Украине говорили, что Россия объявит войну Украине. Это шизофрения», - добавил он.

М.ШВЫДКОЙ считает, что мнение о том, что российская пресса имеет установки от власти формировать негативный имидж Украины не верно.

«Это не совсем так – у нас одна государственная газета и одна государственная телерадиокомпания. Все остальное – частное. А вообще, спектр российских СМИ очень разный. Посмотрите, что делают «газпромовские» СМИ, хотя бы «Эхо Москвы», или, что делают СМИ, которые принадлежат к Национальной медиа-группе», - подчеркнул он.

Он заверил, что политика российских СМИ достаточно разнообразна.

«Я могу сказать – я работал в СМИ в Советском Союзе - и сейчас ситуация в России со свободой СМИ, свободой высказываний значительно лучше, качественно иная», - подчеркнул М.ШВЫДКОЙ.

В тоже время, он утверждает, что никогда в отношении украинского народа, украинской культуры российские СМИ не высказываются плохо. По его словам, речь всегда шла о руководстве Украины.

«Давайте говорить честно, что волнует Россию и наши СМИ – все, что связано со Второй мировой войной. Дело не в том, что в России не было людей, которые воевали и против Сталина, и против Гитлера. На последнем этапе армия генерала Власова воевала на два фронта. Но никто этих людей не возводит в ранг героев….», - сказал он. При этом он добавил: «Сейчас вышла книга Гавриила Попова о генерале Власове, который пытается интерпретировать его как человека, который воевал с тоталитаризмом и для этого ушел к фашистам. Но предательство есть предательство. Зарубежная русская православная церковь придерживается такой же версии».

Он убежден, что люди, которые защищают национальную в этническом плане страну, всегда заканчивают погромами.

«Что бы ни говорили на Западной Украине, количество уничтоженных поляков, евреев, русских во время той, украинской партизанской войны было огромным. Это трагедия, ведь там воевали люди, которые были уверены, что воюют за Украину. История – сложная вещь, но у российских людей уравнивание героев Советской армии и героев ОУН-УПА вызывает жесткое отторжение», - добавил специальный представитель президента России.